Sorgun'da Estetik ve Ekonomik Üretim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sorgun'da Estetik ve Ekonomik Üretim

Sorgun Belediyesi, heykel atölyesinde ürettiği ürünlerle şehrin estetiğini ve maliyet avantajını artırıyor.

20.02.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren heykel atölyesinde üretilen dekoratif taş ürünler, heykeller ve çeşitli şehir mobilyaları, kentin estetik dokusuna katkı sağlarken belediyeye de maliyet avantajı sağlıyor.

Atölyeyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, atölyede üretilen ürünlerin parklar, meydanlar, kavşaklar ve sosyal alanlarda kullanıldığını söyledi.

Bu ürünlerin Sorgun'un görsel kimliğini güçlendirirken, ilçeye estetik ve sanatsal bir dokunuş kazandırdığını vurgulayan Ekinci, "Biz kendi üretim gücüyle gelişen bir belediye anlayışını benimsedik. Üretimi tamamen belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu eserler, dışa bağımlılığı azaltarak maliyet avantajı da sağlıyor. Heykel atölyemizde üretilen dekoratif taş ürünler, kentimizin dört bir yanında kullanılarak, hem görsel güzellik katıyor hem de şehrimize özgün bir karakter kazandırıyor. Kendi üretimimizle ilçemizin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sorgun Belediyesi, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Ekinci, Sorgun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da Estetik ve Ekonomik Üretim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 05:43:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sorgun'da Estetik ve Ekonomik Üretim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.