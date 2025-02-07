Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Sorgun'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "konutta ve eklentilerinde yağma" suçundan arama kaydı bulunan E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sorgun'da Yağma Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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