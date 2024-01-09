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Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü: Destek icmalleri askıya çıktı, üreticiler kontrol etmeli - Son Dakika
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Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü: Destek icmalleri askıya çıktı, üreticiler kontrol etmeli

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, destek icmallerinin askıya çıktığını ve üreticilerin mağdur olmamaları için kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Canbolat, üreticilerin icmalleri kontrol etmeleri ve hata durumunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini söyledi. İcmallerin 14 Ocak mesai bitimine kadar askıda kalacağını ve hataların düzeltilmesi için en geç bu tarihe kadar müracaat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü: Destek icmalleri askıya çıktı, üreticiler kontrol etmeli
09.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:41
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Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, destek icmallerinin askıya çıktığını, üreticilerin mağdur olmamaları için kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, desteklerde yaşanabilecek hataları düzeltmek amacıyla üreticilerin mutlaka icmalleri kontrol etmesi ve hata varsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

Bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmayanların herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmadığı aktaran Canbolat, "Ürün destekleri, mazot gübre desteği ve diğer destek ödemelerinin icmali askıya çıktı. İcmaller 14 Ocak mesai bitimine kadar askıda kalacak. İcmallerde olabilecek hataların düzeltilmesi için en geç 14 Ocak'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi. ??????

Kaynak: AA
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Yusuf Canbolat, Sorgun, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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