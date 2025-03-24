SPK'dan Borsaya Açığa Satış Yasağı - Son Dakika
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SPK'dan Borsaya Açığa Satış Yasağı

SPK, borsada açığa satışları yasakladı, pay geri alımlarını kolaylaştırdı. Piyasalarda dalgalanma yaşanıyor.

24.03.2025 00:33
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(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsada açığa satış işlemlerin geçici olarak yasakladı, halka açık şirketlerin pay geri alımlarını kolaylaştırdı.

SPK, Borsa İstanbul'da olası sert düşüşlerin önüne geçmek amacıyla bazı önlemler açıkladı. Kuruldan pazar gecesi yapılan açıklamada, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla bazı kararlar alındığını kamuoyuyla paylaştı.

SPK'nın açıklamasına göre, 24 Mart 2025'ten 25 Nisan 2025 seans sonuna; Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildi.

SPK'nın ardından Borsa İstanbul'dan da tedbirler

Borsa İstanbul da SPK'nın ardından piyasa işleyişi ile ilgili bazı tedbirler duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5: 1'den 3: 1'e düşürüldü.

Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltildi.

İmamoğlu'nun tutuklanması piyasayı nasıl etkileyecek?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda dalgalanmaya neden olumuş, Borsa İstanbul'da büyük düşüş kaydedilmişti. Merkez Bankası, döviz fiyatlarındadaki yükselişe müdahale etmiş, ardından olağanüstü toplanarak gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkarmıştı.

Bu nedenle, İmamoğlu'nun tutuklanmasının da pazartesi sabahı açılacak piyasalara olumsuz etki etmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Saraçhane'de yaptığı açıklamada piyaslar için şu uyarıda bulunmuştu ve "Ekrem Başkan'ı bütün dünyanın gözünün önünde hukuksuzca aldıklarından beri 42 milyarın 26 milyarını yakmışlar. CDS risk primi Ekrem Başkan evden alınırken 255'ti, Silivri'ye konuldu yarın 328'den başlayacak Allah bilir nerelere fırlayacak." demişti.

Kaynak: ANKA

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