Sri Lanka'da Erken Seçim Heyecanı - Son Dakika
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Sri Lanka'da Erken Seçim Heyecanı

Sri Lanka'da 17 milyon seçmen, 225 sandalyeli parlamentoda oy kullanmaya başladı.

14.11.2024 11:16
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Sri Lanka'da düzenlenen erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Ada ülkesi Sri Lanka'da 17 milyonu aşkın seçmen, 8 binden fazla adayın parlamentodaki 225 sandalye için yarıştığı seçimlerde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Ülke genelinde kurulan 13 bin 400'den fazla sandık, yerel saatle 07.00'de açıldı.

Parlamento üyelerinin belirlendiği seçimlerde 113 sandalyelik çoğunluğu sağlayan parti iktidarı kurabilecek.

Meteoroloji Dairesi'nin öğleden sonra şiddetli yağış olacağı ve bunun seçimlere katılımı etkileyebileceği uyarısı nedeniyle erken başlayan oy kullanma işlemi, yerel saatle 16.00'da sona erecek.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, eylülde başkan seçilmesinin ardından, kasımda yapılacak genel seçimler öncesi parlamentoyu feshetmişti. Seçimler, Dissanayake için önem arz ediyor.

Seçimlerin galibi Marksist eğilimli Dissanayake olmuştu

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

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