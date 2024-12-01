Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika
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Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları

480.000 kişi etkilendi, 17 ölü, 20 yaralı. Fırtına zayıfladı.

01.12.2024 10:52
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KOLOMBO, 1 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da 22 Kasım'dan bu yana devam eden olumsuz hava koşulları yaklaşık 480.000 kişiyi olumsuz etkiledi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi cumartesi günü yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından 479.871 kişiye tekabül eden 142.624 ailenin etkilendiğini, 17 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Sri Lanka Meteoroloji Dairesi, Bengal Körfezi'nin güneybatısındaki fırtınanın cumartesi sabahı, ülkenin doğusundaki Trincomalee'nin yaklaşık 420 kilometre kuzeyinde ve Kankesanthurai'nin ise yaklaşık 290 kilometre kuzeyinde olduğunu bildirdi.

Meteoroloji dairesi, fırtınanın Hindistan'a girerken zayıfladığını ve Sri Lanka üzerindeki etkisinin daha da azaldığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları - Son Dakika

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