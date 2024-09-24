Sri Lanka'da Parlamento Feshedildi - Son Dakika
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Sri Lanka'da Parlamento Feshedildi

Yeni Devlet Başkanı Dissanayake, 14 Kasım'da genel seçimler için parlamentoyu feshetti.

24.09.2024 22:16
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Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, kasım ayında yapılacak genel seçimler öncesi parlamentoyu feshetti.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Dissanayake, parlamentoyu feshettiğine dair bir karar yayımladı.

Karara göre, parlamento üyelerinin seçileceği genel seçimler 14 Kasım tarihinde yapılacak ve seçim için adaylıklar 4-11 Ekim tarihlerinde kabul edilecek. Seçimlerin ardından yeni parlamentonun 21 Kasım'da toplanması planlanıyor.

Seçimlerin galibi Marksist eğilimli Dissanayake olmuştu

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

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