Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 15 Bini Etkiledi

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Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülke genelinde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerden 15 binden fazla kişinin etkilediğini duyurdu.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre DMC, şiddetli yağışların yol açtığı afetlere ilişkin durum raporu yayımladı.

Raporda, 4 bin 184 aileye mensup 15 bin 622 kişinin sel ve şiddetli rüzgar gibi afetlerden etkilendiği belirtildi.

Afetlerde 44 hanenin hasar aldığı kaydedilen raporda, bir evin ise tamamen yıkıldığı duyuruldu.

Yetkililer, ülkenin 4 vilayetinde şiddetli yağışların süreceği uyarısında bulundu.