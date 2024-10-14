Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Ölümlere Yol Açtı

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Sri Lanka'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 3 kişi boğuldu, ülkenin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi yetkilileri, hafta sonu boyunca etkili olan olumsuz hava koşullarının pek çok bölgede hasara yol açtığını açıkladı.

Şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde 3 kişinin boğulduğunu bildiren yetkililer, evleri hasar gören yaklaşık 7 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaklaşık 134 bin kişiyi etkileyen seller nedeniyle başkent Colombo ile çevresinde eğitime ara verildiğini ve bazı bölgelerde ise elektriğin tedbir amacıyla kesildiğini bildirdi.