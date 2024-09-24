Sri Lanka'da Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da Yeni Başbakan Atandı

Devlet Başkanı Dissanayake, Harini Amarasuriya'yı Sri Lanka'nın 16. başbakanı olarak atadı.

24.09.2024 14:17
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Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin, Harini Amarasuriya'yı başbakan olarak atadığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Dissanayake, ülkenin 16. başbakanı olarak Amarasuriya'yı atadı.

Ulusal Halk Gücü (NPP) partisinden akademisyen ve hak savunucusu Amarasuriya, yemin ederek görevine başladı.

AA'ya konuşan parti yetkililerinden Bimal Rathnayake, gün içinde yeni kabinenin yemin etmesinin beklendiğini ve kabinede yaklaşık 15 bakanın olacağını kaydetti.

Seçimlerin galibi olmuştu

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Yeni Başbakan Atandı - Son Dakika

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