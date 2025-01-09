SSM'nin Yeni Müdürü Ahu Antmen

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Kurulduğu yıldan beri birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapan Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) yeni müdürü Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahu Antmen oldu.

Müzeden yapılan açıklamada, 2018'den beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Antmen'in, Picasso, Rodin, Joseph Beuys, Salvador Dali, Rembrandt, Monet, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Marina Abramovic, David Hockney ve Georg Baselitz gibi ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan müzenin müdürlüğünü Dr. Nazan Ölçer'den devraldığı bildirildi.

Açıklamada, Ölçer'in görev yaptığı süre boyunca, Sakıp Sabancı'nın sanata olan güçlü vizyonunu hayata geçirdiği ve SSM'nin Türkiye'nin önde gelen sanat kurumlarından biri haline gelmesine öncülük ettiği belirtildi.

Antmen'in görev almasıyla müzenin gelecek nesiller için ilham verici bir sanat merkezi olarak varlığını sürdürmeye devam etmesinin hedeflendiği vurgulandı.