Starmer'dan Trump'a Tebrik Mesajı - Son Dakika
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Starmer'dan Trump'a Tebrik Mesajı

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'a tebrik mesajı gönderdi ve dostluğun süreceğini vurguladı.

20.01.2025 15:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a göreve başlaması öncesinde tebrik mesajı göndererek, "Dostluğumuzun devam edeceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Starmer'ın Trump'a ABD'de bugün yapılacak yemin töreni için gönderdiği tebrik mesajını paylaştı.

Starmer mesajında, Trump'ı 47'nci ABD Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı tebrik ederek, "Yüzyıllardır milletlerimiz arasındaki ilişki ve işbirliği kalıcı ortaklıktan ibaret olmuştur. Bu, eşsiz şekilde yakın bir ilişkidir. Birlikte dünyayı zulme karşı koruduk, müşterek güvenlik ve refah için çalıştık." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın İngiltere'ye karşı duyduğu sevgi ve iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinen Starmer, "Dostluğumuzun devam edeceğini biliyorum. İngiltere ve ABD, birlikte iki ülkenin başarısı ve Atlantik'in iki tarafındaki halklarımızın çıkarı için çalışacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, Eylül 2024'te bir araya geldiği Trump'la ilişkileri derinleştirmeyi ve yatırımları ele aldığını hatırlatarak, işbirliği temellerini güçlendirmek ve küresel sınamalarla birlikte mücadele etmek için çalışmaya devam edeceklerine işaret etti.

İki ülke arasındaki özel ilişkinin daha da güçleneceğini belirten Starmer, Trump'la tekrar bir araya gelmeyi beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer'dan Trump'a Tebrik Mesajı - Son Dakika

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