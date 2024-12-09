Starmer: Orta Doğu, İngiltere için kritik

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki durumun İngiltere halkına verilen vaatleri yerine getirmek için de önemli olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, BAE ve Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin İngiltere'nin Orta Doğu'da daha tutarlı rol oynayacağını vurguladı.

Bölgede savunma işbirliklerini artıracaklarını belirten Starmer, Suriye'deki gelişmeler üzerine bölgeye 11 milyon sterlin (yaklaşık 490 milyon lira) insani yardım desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Starmer, "Çalışkan Britanya halkının yaşam maliyetlerini düşürmek, dayanıklı tedarik zinciri kurmak ya da ülkedeki toplulukları desteklemek kadar Orta Doğu'da yaşananlar ülkemiz için de önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Starmer, bu nedenle Suudi Arabistan'la savunma işbirliğini güçlendirdiklerini, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini, Lübnan'ı desteklediklerini ve uluslararası toplumla birlikte Gazze'de ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardımların artırılması çağrısı yaptıklarını ifade etti.

İngiltere'de güvenlikten sağlığa birçok alanda açıkladığı "Değişim Planı"na değinen Starmer, "Planımı hayata geçirmem için ihtiyacımız olan güvenlik temelini sadece ülkemizde atmamız yetmez. İstikrarı desteklemek ve ortaklarımızı hem şimdi hem de gelecekte tehditlerden korumak için dünya sahnesinde üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.