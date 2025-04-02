STSO'dan Boykot Çağrılarına Tepki

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, boykot çağrılarına tepkisini dile getirdi.

Çalapkulu, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve milli ekonomiyi hedef alan boykotun karşılık bulamayacağını belirterek, "Depremin etkilediği bir bölgede yaşıyoruz. Yine komşu ülkelerimizde iç savaş ve çatışmalardan kaynaklı sıkıntılar yaşanmakta. Bütün bunlar ortadayken yapılan bu çağrı açıkça ekonomimize savaş açmaktır. Boykot ekonomiye darbe vurmaya yönelik bir hamledir." değerlendirmesinde bulundu.

Boykotu şiddetle reddettiklerini vurgulayan Çalapkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin basiretli tutumu sayesinde bu tür çağrılar hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Oda yönetimi olarak üyelerimiz ve hemşehrilerimizle birlikte bu boykot çağrısının karşısında durduğumuzu apaçık dile getiriyoruz. Milletimizin basiretli duruşu ve tavrı bu çağrının millet nezdinde karşılık bulmayacağını gösteriyor."