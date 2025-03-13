Su samurunun davetsiz misafirleri: Doğanın en özel anları kamerada
KIRIKKALE - Kırıkkale'de su samurunun yuvasına yerleştirilen fotokapan, saz kedisi, sansar, tarla faresi, kara tavuk ve kaplumbağa gibi hayvanları görüntüledi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından dere kenarına yerleştirilen fotokapanlar, doğanın eşsiz anlarını kayıt altına aldı. Su samurlarını izlemek amacıyla kurulan fotokapan, birçok farklı canlıyı da görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, saz kedisinin yavrusunu beslediği anlar, sansar, tarla faresi ve kara tavuğun yuvaya geldiği görüldü. Su samurlarının yuvasına gelen sürpriz ziyaretçiler arasında bir kaplumbağa da yer aldı.
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