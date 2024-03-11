SUBÜ öğrencileri Kaynarca\'daki mobilya üretim tesislerini gezdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada, Saltık'ın hocalığını, sazını, sözünü ve derin izlerini anlattı. Ayrıca, Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i işlemesini anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu ifade etti.