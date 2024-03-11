SUBÜ öğrencileri Kaynarca'daki mobilya üretim tesislerini gezdi - Son Dakika
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SUBÜ öğrencileri Kaynarca'daki mobilya üretim tesislerini gezdi

SUBÜ öğrencileri Kaynarca\'daki mobilya üretim tesislerini gezdi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi. SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrencilere iş yeri uygulaması ve staj imkanları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler ayrıca çeşitli firmaların mobilya üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

11.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:31
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Kaynarca ilçesindeki mobilya üretim tesislerini gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Kariyer ve İş Dünyası Topluluğunca Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (KAMOSB) teknik gezi düzenlendi.

KAMOSB yetkililerince ağırlanan öğrencilere Muhasebe Müdürü Mehmet Duran tarafından sunum yapıldı, +1 Eğitim Modeli kapsamındaki iş yeri uygulaması ile staj imkanları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra çeşitli firmaların mobilya üretim tesislerini gezerek üretim süreçlerini yerinde gördü.

Firma sahibi Birol Güney de fabrikanın kuruluş sürecini ve iş tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: AA

Sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ öğrencileri Kaynarca'daki mobilya üretim tesislerini gezdi - Son Dakika

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