Suç Örgütlerine Operasyon: 11 Gözaltı

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Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında elebaşıların da olduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A. ile O.V, V.K, H.A, S.C.A, B.B, İ.K, H.Z, S.Z. ve M.E. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.???????

Öte yandan şüphelilerin kredi çekemeyenlere faizle para verdiği, geri ödemeyenlerin de mallarını zorla aldığı belirlendi.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirilmişti.