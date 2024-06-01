Sudan Sağlık Bakan Vekili, DSÖ'den sağlık desteğinin artırılmasını istedi - Son Dakika
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Sudan Sağlık Bakan Vekili, DSÖ'den sağlık desteğinin artırılmasını istedi

Sudan Sağlık Bakan Vekili, DSÖ\'den sağlık desteğinin artırılmasını istedi

Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Sudan'a ayrılan sağlık desteğinin artırılması çağrısında bulundu. İbrahim, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile yaptığı görüşmede, ilaç ve tıbbi malzeme temin yollarının açılması ve ülkenin tüm eyaletlerine tedavi sağlanması konularını ele aldı. İbrahim, Ghebreyesus'u Sudan'ı ziyaret etmesi için davet etti ve bu ziyaretin dünya genelinde farkındalık yaratacağına inandığını dile getirdi.

01.06.2024 21:03
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PORT Sudan Sağlık Bakan Vekili Heysem Muhammed İbrahim, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Sudan'a ayrılan sağlık desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Sağlık Bakan Vekili İbrahim, Dünya Sağlık Asamblesinin 77. toplantısına katılmak üzere gittiği Cenevre'de DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü.

İbrahim, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, görüşmede ilaç ve tıbbi malzeme temin yollarının açılması, Darfur ve Kurdufan bölgeleri dahil olmak üzere ülkenin tüm eyaletlerine tedavi sağlanması konularının ele alındığını söyledi.

Özellikle Darfur ve Kurdufan eyaletlerinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki bölgelere destek ulaştırmada zorluklar yaşandığını ifade eden İbrahim, Sudan'a ayrılan sağlık desteğinin artırılması çağrısında bulundu.

İbrahim, Ghebreyesus'u Sudan'ı ziyaret etmesi için davet ettiğini ve bu ziyaretin Sudan'a gerekli sağlık desteğinin sağlanması için dünya genelinde farkındalık yaratacağına inandığını dile getirdi.

Ghebreyesus ise Sudan Sağlık Bakanlığına koşulsuz desteğini ifade ederek, yardımcılarına, bakanlığın işini kolaylaştıracak gerekli düzenlemeleri yapmaları talimatını verdi.

DSÖ'nün Sudan ofisi aracılığıyla Sudan hükümeti ile tam koordinasyon içinde ve tüm gücüyle çalışacağını belirten Ghebreyesus, örgütün Sudan'ın egemenliğine saygı duyduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Sağlık Bakan Vekili, DSÖ'den sağlık desteğinin artırılmasını istedi - Son Dakika

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