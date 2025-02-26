Sudan'da Askeri Uçak Düştü

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HARTUM, 26 Şubat (Xinhua) -- Sudan'a ait askeri bir uçağın başkent Hartum'un kuzeyindeki Omdurman kentinde düşmesi sonucu mürettebat ve ordu mensubu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada Antonov tipi uçağın, salı günü Hartum'un yaklaşık 22 kilometre kuzeyindeki Vadi Seyyidna Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir askeri kaynak, kazanın teknik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Dört kişilik mürettebatı bulunan uçağın askeri bir görevde olduğu ve uçakta bazı yüksek rütbeli subayların da bulunduğu bildirildi.

Görgü tanıkları uçağın nüfusun yoğun olduğu bir bölgede alçak irtifada uçarken aniden düşüp alev aldığını söyledi.

Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA'nın bildirdiğine göre uçak kazasında bir tuğgeneral, birden fazla subay ve asker ile en az 5 sivil hayatını kaybetti. Uçağın enkazının evlerin üzerine düşmesi sonucu bazı binalarda ciddi hasar meydana geldi.

Yerel bir gönüllü grup olan Karari Direniş Komiteleri, kazanın ardından hastaneye çok sayıda yanık vakası ile on kişinin cansız bedeninin getirildiğini bildirdi. Grup ayrıca kazazedeler arasında ağır yaralıların bulunduğunu belirtti.