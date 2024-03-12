ÇEKİM TARİHİ: 11 Mart 2024
1. Sudan'a özgü hulu-murr adlı içeceğin hazırlanışından çeşitli görüntüler
3. Sudan'a özgü hulu-murr adlı içeceğin hazırlanışından çeşitli görüntüler
5. Sudan'a özgü hulu-murr adlı içeceğin hazırlanışından çeşitli görüntüler
Sudan'da uzun süredir devam eden çatışmalar ve bu çatışmaların ekonomi üzerindeki olumsuz yansımaları, geleneksel Ramazan adetlerini de önemli ölçüde etkiledi.
Başkent Hartum'daki pek çok aile, birlikte hulu-murr hazırlanması gibi geleneksel kutlamalara katılamadı.
Sorgum unu ve çeşitli baharatlardan yapılan hulu-murr adlı içeceğin Ramazan ayı için geleneksel bir önemi bulunuyor.
46 yaşındaki ev hanımı Nawal Haroun, hulu-murr içeceğinin kültürel öneminden bahsetti.
"Hulu-murr bizim geleneksel bir meşrubatımızdır. Savaş ve maddi sıkıntılar var, yine de az da olsa hulu-murr hazırladık."
42 yaşındaki Dawlat Omar da benzer duygular ifade ederek Ramazan ayının durgun atmosferinden yakındı.
"Şu anki yaşam koşulları önceki yıllara kıyasla çok zorlu. Bu yıl hulu-murr yapmak için akrabalarla bir araya gelmeye hasret kaldık."
"Herkes Ramazan'ın nurunu söndürmemek için elinden geleni yapmalı. Büyük bir ailemiz var ama zorlu koşullar ve maddi sıkıntılar nedeniyle çok az hulu-murr hazırlayabildik."
Sudan, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkede çatışmaların patlak vermesinden bu yana 13.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Sudan'da Çatışmalar Ramazan Adetlerini Etkiledi - Son Dakika
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