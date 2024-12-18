Sudan'da Çatışmalar Yardımları Engelliyor

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HARTUM, 18 Aralık (Xinhua) -- Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan'da tırmanan çatışmaların, insani yardımların kıtlık riski altındaki bölgelere ulaşmasını engellediğini belirtti.

WFP'nin salı günü yaptığı açıklamada, "Kuzey Kordofan eyaletine bağlı Um Rawwaba'daki çatışmalar nedeniyle bir konvoy, Kadugli ve Dilling de dahil olmak üzere Kuzey ve Güney Kordofan'da kıtlık riski taşıyan bölgelere ulaşamadı" denildi.

Güvenli bir bölgeye dönmek zorunda kalan yardım tırlarının mümkün olduğunda Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletindeki diğer erişilebilir bölgelere yönlendirilmeyi bekledikleri ifade edildi.

Son haftalarda çatışmalar ve yoğun bombardımanın artmasıyla mevcut koridorların bile daha tehlikeli hale geldiği kaydedildi.

WFP'nin ekim ayında ülke çapında 2,8 milyon kişiye gıda, nakit ve beslenme desteği sağladığı belirtildi. WFP şu anda birçoğu çatışmaların tırmanmaya devam ettiği Darfur, Kordofan, Hartum ve Cezire'deki çatışmalardan etkilenen bölgelerde bulunan, insanların açlıkla karşı karşıya olduğu 14 noktaya temel gıda ve beslenme desteği ulaştırmak için çalışıyor.

Sudan hükümeti kısa süre önce Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023 ortalarında başlayan ve devam eden çatışmalar nedeniyle ülkede 28,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.