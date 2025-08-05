Sudan'da Çocuklar İçin Kriz Alarmı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Çocuklar İçin Kriz Alarmı

05.08.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Sudan'daki insani krizin çocukları tehdit ettiğini ve acil yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, "Ne yazık ki ülke genelinde geçerli olan durum hızla kötüleşiyor. Çocuklar açlıktan, hastalıktan ve doğrudan şiddetten ölüyor." dedi.

Yett, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'daki Port Sudan ve Hartum eyaletlerini geçen hafta ziyaret ettiğini hatırlatan Yett, dünyanın en büyük insani krizi olan bu krizin çocuklar ve aileler üstündeki etkisine tanık olduğunu söyledi.

Yett, "Görevim sırasında evlerin, konutların ve binaların yıkıldığını, Hartum'daki depomuzun yağmalandığını ve moloza dönüştüğünü, depodaki insani yardım malzemelerinin yok edildiğini gördüm. Yerlerinden edilmiş topluluklar ve aşırı kalabalık mahallelerde yaşamak zorunda kalan çocukları gördüm." diye konuştu.

Ortaklarıyla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Yett, ülkede hala güvenlik sorununun olduğuna işaret etti.

Yett, "Ne yazık ki ülke genelinde geçerli olan durum hızla kötüleşiyor. Çocuklar açlıktan, hastalıktan ve doğrudan şiddetten ölüyor. Hayatlarını kurtarabilecek hizmetlerden mahrum bırakılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dönemde insani yardım fonlarındaki kesintileri nedeniyle Hartum eyaleti ve Sudan'ın diğer bölgelerindeki birçok ortaklarının küçülmeye zorlandığının altını çizen Yett, Sudan'da yardım faaliyetleri için topluca adım atılması gerektiğini kaydetti.

Yett, "(Sudanlı) Çocuklar için hayat kurtaran hizmetleri hızla artırmalıyız ve bunu yapmak için çocuklara nerede olurlarsa olsunlar güvenli ve sürekli erişime ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz tarihinde de "paralel" hükümet kurulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Çocuklar İçin Kriz Alarmı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Mut Belediyesi’nden tepki çeken karar Engelliler derneği binasına tahliye emri Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri
Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:46
Bursa’daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
Bursa'daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde! Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
17:38
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
17:29
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 14:12:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sudan'da Çocuklar İçin Kriz Alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.