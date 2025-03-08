Sudan'da Kolera Salgını: 92 Ölü

HARTUM, 8 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde son iki haftada kolera salgını nedeniyle en az 92 kişi hayatını kaybetti.

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar cuma günü yaptığı açıklamada 20 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Kosti Eğitim Hastanesi'ndeki Sağlık Bakanlığı kolera tedavi merkezine toplam 2.718 hastanın kabul edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Çoğu ciddi derecede susuz kalmış pek çok hastanın başvurması nedeniyle hastane ve kolera tedavi merkezinde kapasite aşıldı ve bazı hastaların yerlerde tedavi edilmesi gerekti" denildi.

Koleranın su kaynaklı bir hastalık olduğunu kaydeden Sınır Tanımayan Doktorlar, 16 Şubat'ta Um-Dabakir Elektrik Santrali'nin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin attığı bir roketle vurulmasının ardından yaşanan toplu elektrik kesintisinin bir hastalık dalgasını tetiklediğini söyledi.

Açıklamada, "Elektrik kesintisi, su pompalarının çalışamaz hale gelmesine ve toplumun büyük ölçüde eşek arabalarıyla taşınan suya bağımlı kalmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Sudan Acil Durum Koordinatörü Marta Cazorla, "Kritik altyapıya yönelik saldırılar, savunmasız toplulukların sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilere neden oluyor. Savaşan taraflar, savaş kurallarına uymalı ve sivillerle kritik altyapının korunmasını sağlamalıdır" dedi.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre Temmuz 2024'ten bu yana ülkedeki toplam 57.135 adet kolera vakası görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1.506'ya ulaştı.