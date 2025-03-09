Sudan\'da Kolera Salgını: 92 Ölüm

KOSTİ, 9 Mart (Xinhua) -- Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinin Kosti kentinde bulunan kolera tedavi merkezinin triyaj bölümünde çalışan sağlık personeli, 7 Mart 2025.
Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde son iki haftada kolera salgını nedeniyle en az 92 kişi hayatını kaybetti.
Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar cuma günü yaptığı açıklamada 20 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Kosti Eğitim Hastanesi'ndeki Sağlık Bakanlığı kolera tedavi merkezine toplam 2.718 hastanın kabul edildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Sınır Tanımayan Doktorlar/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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