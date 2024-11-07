Sudan'da Yardım Faaliyetleri Yeniden Başladı

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PORT SUDAN, 7 Kasım (Xinhua) -- Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı ve kıtlıktan etkilenen kampta faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

Yardım kuruluşu, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "60 gün sonra, 2.433 kutu hayat kurtarıcı Kullanıma Hazır Tedavi Edici Gıda ve diğer tıbbi malzemeler elimize ulaştığı için ayakta beslenme programımıza yeniden başladık" dedi.

Kuruluş, "Elimizde sadece 5 hafta yetecek kadar malzeme var. Eylül ayında tedavi edici gıda stoklarımız o kadar azalmıştı ki, yoğun bir açlık krizinin ortasında 5 yaş altı 5.000 çocuğa hayat kurtarıcı tedavi sağlamayı durdurmak zorunda kaldık" diye ekledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, ağustos ayı başında paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin uyguladığı tıbbi tedarik ablukası nedeniyle Sudan'ın Darfur bölgesinde yerinden edilenler için kurulan en büyük kamplardan biri olan Zemzem Mülteci Kampı'nda tedavi altındaki yetersiz beslenen çocukların sayısını azaltmak zorunda kaldığını duyurmuştu.