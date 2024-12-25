Sudan'dan Mültecilere İnsani Yardım Gönderildi

PORT SUDAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Port Sudan'da insani yardım yüklü kamyonlar görülüyor, 24 Aralık 2024.
Sudan hükümeti salı günü Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaleti ve Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyinde bulunan Omdurman şehrinde yaşayan binlerce mülteci için bir insani yardım konvoyu gönderdi.
Sudan'ın insani yardım komiseri Salwa Adam Benya, Port Sudan'dan yola çıkan konvoyun gıda malzemeleri ve çadır, battaniye gibi barınma malzemeleri taşıdığını açıkladı. (Fotoğraf: Mohamed Iyssa/Xinhua)
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