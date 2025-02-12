Sudan Ordusu Ciyad'da Kontrolü Sağladı

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PORT Sudan ordusu, ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinde bulunan ve başkent Hartum'un merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ciyad şehrinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Sudan ordusu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz ve onları destekleyen güçler, bugün Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Milislerini Ciyad şehrinden çıkarmayı başardı." ifadesini kullandı.

Hartum'un merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ciyad'ı geri almasıyla ordu, bazı küçük yerler hariç Cezira'nın neredeyse tamamında kontrolü sağlamış oldu.

Sudan ordusu, Eylül 2024'te başlattığı operasyon sonrasında HDK'nin kontrolündeki Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'yı, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi ve Hartum'un kuzeyindeki Bahri bölgesinin büyük kısmını geri almayı başarmıştı.

Hartum'un kontrolünü sağlamak için her taraftan saldıran ordu güçleri, savaşın başladığı Nisan 2023'ten beri kuşatma altındaki Ordu Genel Komutanlığının kuşatmasını kırabilmişti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.