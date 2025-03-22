Sudan Ordusu Sarayı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Sudan Ordusu Sarayı Ele Geçirdi

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Sudan ordusu, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı; çatışmalar sürüyor.

22.03.2025 12:56
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- Sudan ordusu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağladı

HARTUM - Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile çatışan ordu, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında kontrolü ele geçirdi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Sudan ordusu, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tam kontrol sağlandığını duyurdu. Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Hartum'un merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve bakanlık binalarının kontrol altına alındığını ifade etti. Abdullah, "Güçlerimiz düşman savaşçılarını ve teçhizatını tamamen imha etti, çok sayıda teçhizat ve silah ele geçirdi. Zafer tamamlanana kadar mücadeleye devam edeceğimizi teyit ediyoruz" dedi.

Ordunun RSF güçlerine yönelik arama operasyonları yürüttüğü, başkentin merkez bölgelerinden zaman zaman silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Ordu ilerleme kaydediyor

Paramiliter grup RSF, çatışmanın başladığı Nisan 2015'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti. Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Nil Nehri boyunca saraya doğru büyük ilerleme kaydetmişti. Bu yılın başlarında paralel bir hükümet kurmaya başlayan RSF, Hartum ve komşu Omdurman'ın bazı bölgelerinde ve ordunun Darfur'daki son kalesi olan Al-Faşir'i ele geçirmek için savaştığı Sudan'ın batısında kontrolünü elinde bulunduruyor.

İki taraf arasındaki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. Çatışmalarda ülke genelinde binlerce kişi hayatını kaybederken, her iki taraf da sivilleri hedef almakla ve yerleşim bölgelerini bombalamakla suçlanıyor.

Kaynak: İHA

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