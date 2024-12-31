Sudan Tarım Bakanı: Kıtlık Tuhaf

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PORT GÖKHAN KAVAK/AHMED SATTİ - Sudan Tarım Bakanı Ebubekir Ömer el-Büşra, Sudan ve kıtlığın birlikte anılmasının "tuhaf" olduğunu söyledi.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar devam ediyor.

Ülkedeki çatışmalar sebebiyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkım yaşanırken halk, türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ordu ile bir zamanlar ona bağlı HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

IPC raporu

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 24 Aralık'ta yayınlanan raporunda, Sudan'ın eşi görülmemiş bir kıtlık krizinde olduğu ve nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 24,6 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi.

Bu nüfusun 15,9 milyonunun "kriz", 8,1 milyonunun "acil durum", 638 bininin ise "felaket" kategorisinde yer aldığı belirtilen raporda, ülkedeki 5 bölgede kıtlık tespit edildiği, Mayıs 2025'e kadar 5 bölgede daha kıtlık yaşanacağı ifade edildi.

Kıtlığa neden olarak kitlesel yerinden edilme, ekonomik sıkıntılar ve sosyal hizmetlerin çökmesi gösterildi.

Sudan, 75 milyon hektar verimli tarım arazisine sahip

Sudanlı Bakan Büşra, AA muhabirine, ülkesindeki gıda sorununu ve kıtlık yönündeki haberleri değerlendirdi.

Büşra, "Sudan ve kıtlık kelimelerini yan yana getirmek tuhaf. Sudan her şeyden önce bir tarım ülkesi ve bunu sağlayan tüm unsurlara sahip." dedi.

Sudan'da tarıma uygun verimli arazinin tahminen 75 milyon hektar olduğuna dikkati çeken Büşra, "Sudan'da yağmur mevsimi de verimli geçiyor. Ayrıca dünyanın en uzun Nehri olan Nil Nehri buradan geçiyor. Nil suyu için 18 milyar metreküp tüketim kotamız var. Bununla beraber Sudan'a akan 5'ten fazla mevsimlik nehir var. Yeraltı suyunu saymıyorum bile. Sadece Nuba Su Havzasında 4 milyar metreküp su olduğu tahmin ediliyor." diye konuştu.

"Sudan'da çok sayıda iklim bölgesi var"

Tarım Bakanı, Sudan'ın konumunun, çok sayıda mahsul ve meyveyi yetiştirmeye uygun olduğunu belirterek ülkedeki iklim çeşitliliğinin bunu sağladığını ve bunun pek çok ülkede bulunmayan bir özellik olduğunu ifade etti.

"Savan bölgelerde yetişen mısırı, soğuk bölgelerde yetişen buğdayı da yetiştiriyoruz" diyen Büşra, şunları kaydetti:

"Sudan'ın, Afrika'da olması, Kızıldeniz'e kıyısının olması, Asya ve Arap ülkelerine yakın olması ve Süveyş Kanalı yoluyla Avrupa'ya bağlanması sayesinde eşsiz bir coğrafi konuma sahiptir. Ticaret ve üretim girdilerinin değişimi konusu kolayca sağlanabiliyor."

"Bütün bu gerçekler ortadayken Sudan ve kıtlık kelimeleri ilişkilendirilemez"

Bakan Büşra, Sudanlı çiftçilerin birikimli deneyimine dikkati çekerek "Bütün bu gerçekler ortadayken Sudan ve kıtlık kelimeleri ilişkilendirilemez." ifadesini kullandı.

Bu yıl, Sudan halkının çoğunlukla tükettiği mısır ve darı gibi temel mahsuller de dahil olmak üzere 16 milyon hektarın hasadının yapılmakta olduğunu aktaran Büşra, "Bu iki mahsulü dış piyasadan temin etmek zor. Buğday ise dışarıdan kolayca alınabiliyor." diye konuştu.

Büşra, "Kıtlık olduğunu iddia eden kuruluşlar, geçen sezon Sudan'da eylül ve ekim aylarında kıtlık olacağını iddia etmişlerdi ama bu da gerçekleşmedi. Aynı zamanda bu kuruluşlardan biri yanımıza gelerek mısır mahsulünü satın alma talebinde bulundu. Bir taraftan kıtlık ilan ediyorlar, diğer taraftan da bizden mısır alıyorlar." dedi.

IPC'nin Sudan'da kıtlığın olduğuna dair raporuyla ilgili Büşra, şu değerlendirmeyi yaptı:

"IPC'nin kullandığı metodolojiye katılmıyoruz. Bu komiteyle birlikte çalışan bir grubumuz var. Raporların hazırlanmasında onlarla ortak oluyorlar. Komite, yayınlanan ortak rapora göre hareket etmeyerek yeni bir rapor hazırladı. Komite de raporu bize onaya göndermek yerine yayınladı ve haber ajanslarına sızdırdı. Raporu biz imzalamadan önce yayımladıkları kabul edilemez. Biz de IPC'den çekildiğimizi duyurduk."

131 bin ton insani yardım ulaştı

Sudan İnsani Yardım Komiseri Selva Adem ise Sudan'a "dost" ülkelerden 131 bin ton insani yardım aldıklarını ve bunları Sudan'ın tüm bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını kaydetti.

IPC raporunun birçok nedenden dolayı mantıksız ve gerçekçi olmadığının altını çizen Adem, "Kıtlık ilan etmek için gereken temel unsurlar Sudan'da mevcut değil." dedi.

Son olarak Adem, HDK'nin, "sistematik aç bırakma, şehirleri kuşatma, insani yardım dağıtımını engelleme" eylemlerine dikkati çekti.