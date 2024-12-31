Sudan ve Suriye'den İkili Görüşme

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PORT Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusuf, Şeybani'yi yeni görevinden dolayı tebrik ederek Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahın hakim olması yönündeki dileklerini iletti.

Suriyeli Bakan Şeybani de Yusuf'a teşekkür ederek iki ülkenin ortak ilgi alanlarında birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.

İki bakan ayrıca, Sudan arasındaki ikili ilişkilerini her düzeyde geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Görüşme, Sudan'ın, Suriye'deki yeni yönetimle ilk teması oldu.