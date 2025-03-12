Suikasta Uğrayan Eski Diplomat Öldürüldü

Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, ülkenin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te devrik Baas rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.

Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Baas rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.