Süleymanpaşa\'da Ön Konservatuvar Kayıtları Başladı

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Süleymanpaşa Belediyesince ön konservatuvar kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, keman, piyano, gitar, ud, kanun bağlama gibi müzik aletlerinin eğitiminin verileceği belirtildi.

Vatandaşların kayıt başvurularını internet üzerinden 18 Eylül'e kadar yapmaları rica edilen açıklamada, "Ön kaydınızı 18 Eylül Çarşamba mesai bitimine kadar, www.suleymanpasa.bel.tr internet adresimiz üzerinden yapabilirsiniz. Ön eleme sınavımız 21-22 Eylül ve kesin kabul sınavımız ise 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak."ifadelerine yer verildi.

Gürcün'den ziyaretler

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Çerkezköy Başsavcısı Cihat Yılmaz ve Çerkezköy Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Burak Dinç'i ziyaret etti.

Gürcün, ziyaretinde Yılmaz ve Dinç ile sohbet etti, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Yılmaz ve Dinç ise Gürcün'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Gürcün'e ziyaretlerinde Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan eşlik etti.