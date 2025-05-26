Sultanbeyli'de Apartman Çatısında Yangın

Sultanbeyli'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adil Mahallesi Araç Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatının tamamını sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.