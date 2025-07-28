Sultanbeyli'de yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi Kurtköy istikametinde ilerleyen Yakup Çakmak'ın kullandığı 34 CME 503 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobilin caddede seyir halindeyken yol kenarındaki otluk alana devrilmesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?