Sultanbeyli'de iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hilal A. idaresindeki 34 DBM 533 plakalı otomobil, Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Esra İ, otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ve Esra İ, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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