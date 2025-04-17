Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm hız kazanıyor - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm hız kazanıyor

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm hız kazanıyor Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

17.04.2025 19:33
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Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm hız kazanıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Başkanı Hakkı Alp arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri"ne ilişkin protokol imzalandı. Protokole ilişkin bilgi veren Başkan Tombaş, "Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekare alanda 710 bağımsız bölüm, 4 bin 500 metrekare ticari alan ve sosyal yaşam alanları inşa edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanarak devam ediyor. Deprem tehdidine karşı güvenli ve dirençli yapılar inşa etmek vizyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Sultanbeyli Belediyesi arasında önemli bir adım daha atıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen tören kapsamında; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Başkanı Hakkı Alp arasında "Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü imzalandı.

Tombaş: "710 bağımsız bölüm ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek"

Söz konusu protokol ile kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük bir ivme kazanacağını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Mimar Sinan Mahallemizde 70 bin metrekare alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Projemizin toplam inşaat alanı 150 bin metrekare olacak. Sultanbeyli'mizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına önemli bir vizyon katacak projemiz kapsamında; 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 4 bin 500 metrekare ticari bölüm ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Böylece yaklaşık 5 milyar TL'lik bir yatırımı da Sultanbeyli'mize kazandırmış olacağız" dedi.

Tombaş: "5 yıl içinde yapı stokumuzun yüzde 45'ini dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Vatandaşların da sürece desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tombaş, "Kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin ve hızlı ilerlemesi için belediyemize bağlı SULKON şirketini kurduk. SULKON uhdesinde; Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 404 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, 71 bin metrekare inşaat alanı, 2 bin metrekare ticari alan ve sosyal yaşam alanları inşa edilecek. Söz konusu kentsel dönüşüm projelerimizin tamamlanmasıyla Sultanbeyli'de bin 114 bağımsız bölümü kazandırmış olacağız. Sultanbeylimiz genelinde yapı stoğumuzun yüzde 30'u dönüştü. Bu projelerimizle birlikte bu oranı yüzde 45'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Çok kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Kentsel Dönüşüm Başkanımız Hakkı Alp beye ve yönetimine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Alp: "Sultanbeyli'ye hayırlı olsun"

Protokolün Sultanbeyli'ye hayırlı olması dileklerini ileten Hakkı Alp şunları söyledi; "Bakanımız Murat Kurum'un talimatları ve vizyonuyla Türkiye'nin 81 ilinde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak hem belediyelerimizle hem doğrudan vatandaşlarımızla kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirmek için gayret ediyoruz. İstanbul'umuzda da muhtemel bir deprem öncesi tüm ilçelerimizde toplamdaki dönüşmesi gereken acil 600 bin yapıyı dönüştürmek için gayretlerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın 2012'de afet riski alanındaki konutların dönüştürülmesi ilgili kanunla önemli adım atıldı. Burada Sultanbeyli Belediyemizin gayretiyle bizim ekibimizle birlikte olan uyumuyla bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'umuzu daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Projemizin hem Sultanbeyli'ye hem İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İmza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Sultanbeyli'de bugün Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızla birlikte kentsel dönüşüm adına attığımız bu imza, Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacak. Mimar Sinan Mahallesi'nde 70 bin metrekare alanda 710 bağımsız bölüm, 3 ticari ünite, ayrıca 4 bin 500 metrekarelik bir ticaret alanının projesi için imza atmış bulunmaktayız. Bunun haricinde Sultanbeyli'de yine bir ilke imza atarak Sultanbeyli Konut şirketini kurduk. Bu şirketimizle beraber Battalgazi Mahallesi'nde 15 bin metrekare alanda 404 bağımsız bölüm ve 3 ticari ünite olmak kaydıyla, önümüzdeki aylarda temelini atacağımız büyük bir projeyi başlatmış olacağız. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Sultanbeyli Belediyesi'yle birlikte projesini yaptığımız bin 150 konutun projesini başlatmış bulunmaktayız. Yine Sultanbeyli'de yapı stoğumuzun yüzde 30'unu dönüştürdük. Hedefimiz bu oranı yüzde 45'e çıkarmak; inşallah bunu da başaracağız."

Konuşmaların ardından Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm Projeleri Protokolü imzalandı. Ayrıca törene; Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, Taşınmaz ve Kaynakları Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

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