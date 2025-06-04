Sultangazi'de Asayiş Uygulaması

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçenin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler başta olmak üzere, asayiş, yunus ve devriye ekiplerinin katılımıyla ilçenin çeşitli noktalarında genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, Gazi Mahallesi'nde kurdukları denetim noktasında araçları durdurarak kontroller yaptı.

Otomobil ve motosikletler detaylı aranırken, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.