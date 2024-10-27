Sultangazi'de Çatı Yangını

Sultangazi'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi 2535 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı katındaki dairede bulunan aile kendi imkanlarıyla binayı boşalttı.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
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