Sultangazi\'de Katı Atık Alanında Yangın

Sultangazi'de katı atık toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi Belediyesine ait katı atık toplama alanında, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, alanda hasara yol açtı.
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