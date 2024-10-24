Sultangazi'de Yangın Paniği

Sultangazi'de, 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri önce binada mahsur kalanları kurtardı.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahalede bulundu.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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