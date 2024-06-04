Suluova Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilere moral etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Suluova Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilere moral etkinliği düzenledi

Suluova Belediyesi, YKS\'ye girecek öğrencilere moral etkinliği düzenledi

Suluova Belediyesi, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek olan öğrencilere moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun, öğrencilere başarılar diledi. Psikolojik Danışman Ali Yasin Demir ise sınavla ilgili tavsiye ve bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca mangal partisi düzenlendi ve halaylar çekilip oyunlar oynandı.

04.06.2024 16:57
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Suluova Belediyesi tarafından, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Bir Eylül Parkı'ndaki etkinlikte Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Uzun, burada öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Siz Suluova'yı temsil edeceksiniz, Suluova'nın yüzü olacaksınız. İnşallah Rabbim kolaylıklar verir. Sınavda sizlere başarılar diliyorum. Sizleri buraya eğlenmeniz için çağırdık. Şimdiden iyi eğlenceler diliyor, sınavınızda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Psikolojik Danışman Ali Yasin Demir ise öğrencilere sınavla ilgili tavsiye ve bilgilendirmelerde bulundu.

Daha sonra mangal partisi düzenlenerek, müzik eşliğinde halaylar çekilip, oyunlar oynandı.

Kaynak: AA

Şafak Gürçam, Yasin Demir, Rifat Uzun, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilere moral etkinliği düzenledi - Son Dakika

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