Suluova\'da İstişare Toplantısı

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Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Uzun, ilçede yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

İlçenin kalkınması için atılacak yeni adımlar üzerine istişarelerde bulunarak, tüm birimlerin işbirliği içinde daha verimli çalışmalar yürüteceğini söyleyen Uzun, çalışmlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, "İlçemizin her alanda daha iyiye gitmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına planladığımız proje ve çalışmalarımızı titizlikle hayata geçireceğiz. İlçemizin her köşesine değer katmayı hedefliyoruz." dedi.