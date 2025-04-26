Sumbas ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mustafa Köroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda yangın sezonu öncesi alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıda ayrıca kurumlar arası işbirliğinin artırılması, yangınlara karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve hızlı müdahale yöntemleri konuları görüşüldü.
Son Dakika › Güncel › Sumbas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?