SunExpress'e Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri 2025'te "Üstün Başarı" ödülüne layık görüldü.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, British Safety Council tarafından bu yıl 67. düzenlenen ödül programının kazananları, İngiltere'nin başkenti Londra'da törenle açıklandı.

Bu kapsamda, 45 ülkeden 789 kuruluş, iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmaya yönelik uygulamaları kapsamında ödüllendirildi.

SunExpress, 2023 ve 2024 yıllarının ardından bu yıl da üst üste iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı alanındaki uygulamalarına ilişkin 3. kez "Üstün Başarı" ödülünü kazandı.

1957 yılında kurulan British Safety Council, iş sağlığı, güvenliği ve çalışan refahı konularında küresel ölçekte rehberlik sağlamayı sürdürüyor.

Kuruluş, çalışanların güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasını sağlamak amacıyla küresel ölçekte farkındalık yaratan projeler ve kapsamlı kampanyalar yürütmeye devam ediyor.