Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Dursun D. idaresindeki 06 CCU 603 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Sungurlu Arifegazili köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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