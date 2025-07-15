Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangın, ormanlık alana ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Ekmekçi köyünde henüz belirlenemeyen sebeple tarlada yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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