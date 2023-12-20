09:48 •
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı•
08:58 • •
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Akçakent Mahallesi'nde N.A'ya ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evin mutfak bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da yanan evde hasar oluştu - Son Dakika