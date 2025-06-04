Çorum'un Sungurlu ilçesinde yuvasında asılı kalan yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kalenderoğlu köyü camisinde bulunan yuvadan düşmek üzere olan leylek yavrusunu görenler itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenle ulaştıkları yuvada, düşmek üzereyken ayağının takılması sonucu asılı kalan yavru leyleği kurtardı.
Sağlık kontrolünde herhangi problemi olmadığı belirlenen leylek, yuvasına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Yavru Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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