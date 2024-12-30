Suriye Aşiretleri Şam'da Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Aşiretleri Şam'da Toplandı

Suriye'nin 40 aşireti, başkent Şam'da toplanarak ülkenin geleceği için ortak kararlar aldı.

30.12.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye'deki aşiret ve kabileler Şam'da toplandı

Kanaat önderleri, Suriye'nin geleceği için ortak kararlar aldı

ŞAM - Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan 40 farklı aşiret ve kabile temsilcileri, ülkenin geleceği için ortak kararlar aldı.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam'da bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400'e yakın temsilcisi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda yeni Suriye'nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

Suriye'deki bütün toplulukların temsilcileri katıldı

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh, "40 aşiretin temsilcileri Şam'da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye'nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye'nin hepsi bir millettir" dedi.

Türkiye'yi örnek alıyorlar

Yeni Suriye'nin Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirten Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye'den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır. Ben 10 yıl önce Mersin'de kaldım. Türkiye'den çok memnunum, çok seviyorum. Farklı mezhep, ırk ve dindeki bütün Suriyelilerin beraber çalışması lazım. Esad herkesi ayrıştırdı, gruplara ayırdı ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Aşiretleri Şam'da Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye Aşiretleri Şam'da Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.