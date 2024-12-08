Suriye Başbakanı'ndan Seçim Vurgusu

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(ANKARA) - Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, Suriye'de özgür seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi. Suriye Başbakanı, ayrıca Devlet Başkanı Beşar Esad ve Savunma Bakanı Ali Abbas'ın nerede olduğundan haberinin olmadığını söyledi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el Celali, Al Arabiya TV'ye telefonla yaptığı açıklamada; Suriye'de özgür seçimlerin yapılması gerektiğini ve geçiş dönemi ile ilgili olarak HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ile iletişimde olduğunu söyledi. Celali, Suriye halkı için en iyi olanı yapmak konusunda "yardımcı olmaya hazır olduğunu" söyledi.

Celali ayrıca Beşar Esad ile en son temasının dün akşam olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Savunma Bakanı Ali Abbas'ın şu anda nerede olduğuna dair hiçbir bilgim yok" dedi.